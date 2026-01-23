Heute geht mit dem Super-G der Männer der erste Bewerb in Kitzbühel über die Bühne. Ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Feurstein erster Österreicher am Start

Eröffnet wird das Rennen vom Franzosen Nils Allegre. Als erster Österreicher geht Lukas Feurstein mit Startnummer vier ins Rennen.

Die sieben hat der Sensationsmann der letzten Wochen und zweimalige Trainingssieger Giovanni Franzoni.

Zehn Österreicher am Start

Direkt im Anschluss kommt ein Paket aus Österreicher und Schweizer: Zwischen Stefan Babinsky (9), Raphael Haaser (11) und Vincent Kriechmayr (14), kommen Franjo Von Allmen (10), Alexis Monney (12) und Marco Odermatt (13).

Daniel Hemetsberger (16) und Marco Schwarz (18) haben ebenfalls Nummern unter den ersten 20. Andreas Ploier (38), Vincent Wieser (39), Manuel Traninger (42) und Weltcup-Debütant Fabian Bachler (53) kommen spät.