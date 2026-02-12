Zwölfte Medaille! Rodel-Staffel rast zu Silber

Einmal mehr liefern Österreichs Rodlerinnen und Rodler voll ab!

Österreich hat seine zwölfte Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026, im Rodeln ist es bereits die vierte Medaille.

Jonas Müller Lisa Schulte, Selina Egle/Lara Kipp und Thomas Steu/Wolfgang Kindl sichern sich im Teambewerb Mixed im Rennrodeln die Silbermedaille.

Sie müssen sich am Ende nur einem sehr starken Deutschland geschlagen geben. Etwas mehr als eine halbe Sekunde fehlt auf den Olympiasieg. Bronze geht an Italien.

Kein Kraut gewachsen

Einzig Lisa Schulte hatte von den ÖOC-Startern in der Staffel bei diesen Spielen noch keine Medaille geholt. Dass sie diese im Teambewerb mit nach Hause nehmen darf, stand bereits bei der Zieldurchfahrt von Egle/Kipp fest. Mehr als fünf Zehntelsekunden hatten die Österreicher auf die letztlich viertplatzierten Letten gut, mehr als drei Zehntel auf die nach ihnen gerodelten Italiener.

Gegen Deutschland aber ist kein Kraut gewachsen. Das favorisierte Team holt sich in der Besetzung Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina bei der vierten Austragung zum vierten Mal Olympia-Gold in der Team-Staffel. Taubitz und Langenhan hatten bereits in den Einzel-Rennen im neuen Eiskanal "Eugenio Monti" überlegen triumphiert.

Medaillenserie fortgesetzt

Österreich war als Führender im Staffel-Weltcup in den Bewerb gegangen. Das ÖOC-Sextett machte keinen groben Fehler und wurde belohnt. Steu/Kindl verlassen Cortina nun ebenso wie Ex-Weltmeister Müller mit zweimal Silber. Egle/Kipp hatten am Mittwoch im Doppelsitzer Bronze erobert. "Vier Medaillen sind einfach toll. Bei fünf Bewerben muss man die erst einmal machen", erklärte Österreichs Rodel-Verbandspräsident Markus Prock im ORF.

Viermal Edelmetall im Rodeln hatte es für Österreich bei Winterspielen bisher nur 1992 in Albertville gegeben. Damals gab es allerdings lediglich drei Bewerbe - diesmal waren es dank des neu ins Programm aufgenommenen Frauen-Doppelsitzers erstmals fünf. In der Team-Staffel war es die dritte Medaille in Serie. 2018 hatte es in dem vier Jahre davor eingeführten Bewerb Bronze gegeben, 2022 ebenfalls Silber.

