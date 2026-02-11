Thomas Steu/Wolfgang Kindl liegen bei den Olympischen Winterspieen 2026 im Doppelsitzer der Männer im Goldkampf!

Im ersten Lauf legt das rot-weiß-rote Duo einen hervorragenden Lauf hin - mit 52,485 stellen sie einen zwischenzeitlichen neuen Streckenrekord im Eiskanal von Cortina.

Dann nimmt das US-amerikanische Duo Marcus Müller/Ansel Haugsjaa den Österreichern aber drei Tausendstel ab. Der Abstand zu den Drittplatzierten - Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner aus Italien - beträgt 14 Tausendstel. Das Finale steigt um 19:44 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

Österreichs zweiter Doppelsitzer, Juri Gatt/Ricardo Schöpf, gelingt leider kein sauberer Lauf. Sie müssen sich mit über einer halben Sekunde Rückstand nach hinten orientieren.