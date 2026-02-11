NEWS

Olympia LIVE: Gelingt auch Steu/Kindl der Medaillentraum?

Im Eiskanal von Cortina gelingt dem routinierten österreichischen Duo ein hervorragender erster Lauf. Alle LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Gelingt auch Steu/Kindl der Medaillentraum? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thomas Steu/Wolfgang Kindl liegen bei den Olympischen Winterspieen 2026 im Doppelsitzer der Männer im Goldkampf!

Im ersten Lauf legt das rot-weiß-rote Duo einen hervorragenden Lauf hin - mit 52,485 stellen sie einen zwischenzeitlichen neuen Streckenrekord im Eiskanal von Cortina.

Dann nimmt das US-amerikanische Duo Marcus Müller/Ansel Haugsjaa den Österreichern aber drei Tausendstel ab. Der Abstand zu den Drittplatzierten - Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner aus Italien - beträgt 14 Tausendstel. Das Finale steigt um 19:44 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

Österreichs zweiter Doppelsitzer, Juri Gatt/Ricardo Schöpf, gelingt leider kein sauberer Lauf. Sie müssen sich mit über einer halben Sekunde Rückstand nach hinten orientieren.

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

San Siro (Mailand)
San Siro (Mailand)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
Siebte Medaille! Egle/Kipp jubeln über Bronze im Doppelsitzer

Siebte Medaille! Egle/Kipp jubeln über Bronze im Doppelsitzer

Olympia
6
Olympia LIVE: Medaille für Egle/Kipp im Doppelsitzer fix!

Olympia LIVE: Medaille für Egle/Kipp im Doppelsitzer fix!

Olympia
ÖRV-Rodlerinnen verpassen Edelmetall im Einsitzer-Bewerb deutlich

ÖRV-Rodlerinnen verpassen Edelmetall im Einsitzer-Bewerb deutlich

Olympia
9
Große Medaillen-Party im Österreich-Haus - die Bilder

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus - die Bilder

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 33/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 33/116 Entscheidungen

Olympia
5
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia

Kommentare

Wintersport Rodeln Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Rodeln - Olympia 2026 Thomas Steu Wolfgang Kindl Riccardo Schöpf Gatt/Schöpf Juri Gatt