Olympia heute: Die Teamstaffel im Rennrodeln

Im Teambewerb gibt es für die Rodel-Asse ein letztes Mal die Chance auf olympisches Gold. Alle LIVE-Infos zum Rennen:

Olympia heute: Die Teamstaffel im Rennrodeln Foto: © GEPA
Schlusstag für die Rodler und Rodlerinnen bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Die Team-Staffel bildet am Donnerstag (18:30 Uhr, hier geht es zum LIVE-Ticker >>>) den Abschluss.

Österreich hat gute Medaillen-Chancen, stellt mit Jonas Müller (Silber im Männer-Einsitzer), Selina Egle/Lara Kipp (Bronze im Frauen-Doppelsitzer), Thomas Steu/Wolfgang Kindl (Silber im Männer-Doppelsitzer) drei Medaillengewinner. Komplettiert wird das Team von Lisa Schulte (Frauen-Einsitzer).

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 holte Österreich in der Teamstaffel Silber.

