Nach dem Einsitzer-Bewerb der Rodlerinnen geht es auch für die Doppelsitzer los.

Das rot-weiß-rote Duo Selina Egle/Lara Kipp liegt nach dem ersten Lauf voll auf Medaillenkurs: Sie klassieren sich auf Rang drei, auf die Goldmedaille fehlt weniger als ein Zehntel (+0,091).

In Führung liegen die Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer, auf dem zweiten Rang liegt das deutsche Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,022).

Um 18:53 Uhr geht es im zweiten Lauf dann endgültig um Edelmetall (im LIVE-Ticker >>>).

Mit dem Vorarlberger Jonas Müller hat Österreich bereits eine Silber-Medaille im Einsitzer der Herren geholt.

"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich">>>