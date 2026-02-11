NEWS

Olympia LIVE: Medaille für Egle/Kipp im Doppelsitzer fix!

Für das Tiroler Duo Egle/Kipp geht es im Doppelsitzer um die Medaillen - der Kurs nach dem ersten Lauf stimmt. Alle LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Medaille für Egle/Kipp im Doppelsitzer fix! Foto: © GEPA
Nach dem Einsitzer-Bewerb der Rodlerinnen geht es auch für die Doppelsitzer los.

Das rot-weiß-rote Duo Selina Egle/Lara Kipp liegt nach dem ersten Lauf voll auf Medaillenkurs: Sie klassieren sich auf Rang drei, auf die Goldmedaille fehlt weniger als ein Zehntel (+0,091).

In Führung liegen die Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer, auf dem zweiten Rang liegt das deutsche Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,022).

Um 18:53 Uhr geht es im zweiten Lauf dann endgültig um Edelmetall (im LIVE-Ticker >>>).

Mit dem Vorarlberger Jonas Müller hat Österreich bereits eine Silber-Medaille im Einsitzer der Herren geholt.

"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich">>>

