Warum Hämmerle fast kein Doppel-Olympiasieger geworden wäre

Alessandro Hämmerle hat es schon wieder getan!

Der Vorarlberger hat seinen Olympia-Titel im Snowboardcross erfolgreich verteidigt und Österreich die dritte Goldmedaille bei den Spielen 2026 gesichert. Der Rennbericht >>>

Mit Jakob Dusek steht ein weiterer ÖSV-Snowboarder am Podest, der 29-jährige Niederösterreicher gewann Bronze und damit seine erste Medaille unter den fünf Ringen.

Olympia 2026 - alle Medaillen für Österreich im Überblick >>>

Erkältet zu Gold

Dass Hämmerle sich Doppel-Olympiasieger nennen darf, war alles andere als selbstverständlich.

Der Vorarlberger war nämlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte angetreten, eine Erkältung machte ihm zu schaffen. "Gott sei Dank habe ich es durchgezogen. Heute Früh habe ich mir gedacht: Meine Güte, wie soll das gut gehen? Ich hatte kaum Energie", sagte Hämmerle im ORF.

Hämmerle nutzte die Mittagspause zwischen dem Setzungslauf und den K.o.-Duellen, um sich etwas zu erholen. "Trotzdem habe ich mir gedacht: Irgendwie bin ich so lasch", gestand der 32-Jährige, dem die Stimme etwas abhanden kam.

"Feine Partie" mit Grondin

Von den gesundheitlichen Problemen war ihm jedoch nichts anzumerken, Adrenalin sei Dank. "Ich dachte mir nur, Schritt für Schritt zu gehen."

Das Achtelfinale überwand er souverän, ab dem Viertelfinale erwischte Hämmerle mit Silber-Gewinner Eliot Grondin "eine feine Partie. Wir haben miteinander geredet, waren beide schnell und haben nicht unnötig riskiert", so der Heeressportler.

Im Halbfinale hatte er den Aufstieg im Foto-Finish fixiert, das große Finale sei ein Fight gewesen. "Zum Glück habe ich den für mich entscheiden können", strahlte der nun zweifache Gold-Gewinner bei Olympischen Spielen.

Olympia 2026 - Medaillenspiegel >>>

Schrecksekunde und "Schwitzen" im Ziel

Die Medaillen-Entscheidung war nichts für schwache Nerven, Hämmerle musste sich gemeinsam mit Teamkollege Dusek nach vorne kämpfen.

Dabei musste der Österreicher einen Schreckmoment überstehen, als er mit Grondin zusammenstieß. "Ich bin Eliot brutal draufgefahren, er hat über die vier Wellen plötzlich die Spur gewechselt und wir sind touchiert." Hämmerle war froh, dass nichts Schlimmeres passierte.

Mit dem Ziel vor Augen sammelte er die letzten Kräfte. "Ich habe nochmal den Windschatten gesucht, das Brett ist einfach marschiert. Zuerst wollte ich rechts überholen, da haben beide (Dusek und Grondin, Anm.) abgedeckt. Also dachte ich mir, dann gehe ich eben links."