Siebte Medaille! Egle/Kipp jubeln über Bronze im Doppelsitzer

Bronze für die Rennrodlerinnen Selina Egle/Lara Kipp!

Das rot-weiß-rote Duo beschert Österreich im Doppelsitzer der Frauen die siebte Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo!

Die Führenden im Gesamtweltcup dürfen hinter den Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer und den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,120) über Bronze jubeln - 0,259 Sekunden fehlen auf Gold.

Im ersten Lauf liegen die beiden Österreicherinnen auf Rang drei, auf Platz eins fehlt weniger als ein Zehntel. Im Finale gelingt Egle/Kipp ein weiterer guter Lauf, der das Edelmetall endgültig fixiert - schon im Ziel fließen die Freudentränen.

