Medaille Nummer acht! Steu/Kindl jubeln über Doppelsitzer-Silber

Österreich jubelt über die achte Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026!

Im Doppelsitzer der Rennrodler holen Thomas Steu/Wolfgang Kindl die Silbermedaille!

Italien mit Doppel-Gold

Gold geht wie bei den Frauen an Italien. Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner bleiben 68 Tausendstel vor den Österreichern.

Die Halbzeitführenden US-Amerikaner, Marcus Müller/Ansel Haugsjaa verpatzen ihren Finallauf in den letzten Kurven und werden nur Sechster. Bronze geht somit an Tobias Wendl/Tobias Arlt aus Deutschland (+0,090).

Dem zweiten österreichischen Doppelsitzer, Juri Gatt/Riccardo Schöpf, misslingt in beiden Läufen dieselbe Passage, was ihnen eine Topplatzierung verwehrt - sie werden 11.

