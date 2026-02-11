NEWS

Medaille Nummer acht! Steu/Kindl jubeln über Doppelsitzer-Silber

Die Österreicher jubeln auch im Männer-Doppelsitzer über Edelmetall. Italien holt erneut Gold.

Medaille Nummer acht! Steu/Kindl jubeln über Doppelsitzer-Silber Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Österreich jubelt über die achte Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026!

Österreichs Medaillen bei Olympia 2026>>>

Im Doppelsitzer der Rennrodler holen Thomas Steu/Wolfgang Kindl die Silbermedaille!

Italien mit Doppel-Gold

Gold geht wie bei den Frauen an Italien. Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner bleiben 68 Tausendstel vor den Österreichern.

Die Halbzeitführenden US-Amerikaner, Marcus Müller/Ansel Haugsjaa verpatzen ihren Finallauf in den letzten Kurven und werden nur Sechster. Bronze geht somit an Tobias Wendl/Tobias Arlt aus Deutschland (+0,090).

Dem zweiten österreichischen Doppelsitzer, Juri Gatt/Riccardo Schöpf, misslingt in beiden Läufen dieselbe Passage, was ihnen eine Topplatzierung verwehrt - sie werden 11.

Olympia 2026 - Medaillenspiegel >>>

