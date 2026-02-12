Der Donnerstag bringt ein kompaktes und abwechslungsreiches Olympia-Programm. Österreich darf sich erneut Hoffnungen auf Medaillen machen.

Los geht es um 9:30 Uhr mit dem ersten Lauf im Männer-Skeleton, wo Samuel Maier zur erweiterten Weltspitze gehört.

Um 10:00 Uhr starten die Snowboard-Crosser um Titelverteidiger Alessandro Hämmerle in die Qualifikation, die Finalläufe starten um 13:45 Uhr.

Um 11:30 Uhr findet der Super-G der Frauen statt. Cornelia Hütter, Ariane Rädler, Mirjam Puchner und Nina Ortlieb starten für Österreich.

Um 13:00 Uhr sind Teresa Stadlober und Co. im Skilanglauf über 10km auf der Loipe, die Eisschnellläuferinnen sind über 5.000 Meter ab 16:30 Uhr im Einsatz.

Um 18:30 Uhr könnte es für Österreich die nächste Medaille geben - die Team-Staffel schließt die Rodelbewerbe ab.

