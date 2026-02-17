Svancer schreibt wieder Geschichte: "Macht mich fast sprachlos"

Matej Svancer hat sich bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina mit seiner Bronzemedaille im Freestyle-Big-Air einen Traum erfüllt (hier nachlesen >>>).

"Das war zu 100 Prozent der beste Wettkampf, an dem ich je teilgenommen habe. Ich habe noch nie so viele zähe Tricks auf einem Haufen gesehen. So etwas passiert normalerweise nicht", meint der 21-Jährige unmittelbar nach dem Bewerb.

Bereits mit 17 Jahren startete der Freestyler bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Damals verpasste er im Big Air die Qualifikation für das Finale - als Mitfavorit. Im Slopestyle holte er den achten Platz.

Vier Jahre später verlief es in etwa umgekehrt: Im Slopestyle zeigte der 21-Jährige zwar gute Passagen, bekommt aber keinen perfekten Lauf hinunter und wird nur Siebter. Nun konnte er sich im Big Air seinen Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen.

"Habe Tricks gemacht, die ich überhaupt nicht trainiert habe"

Wie von Svancer oben bereits erwähnt war der Medaillenkampf einer auf besonders hohem Niveau. Das Edelmetall kommt für den Österreicher gar unerwartet.

"Ich habe Tricks gemacht, die ich überhaupt nicht trainiert habe. Die sind sehr kurzfristig entstanden, weil meine anderen nicht gereicht hätten oder weil sie andere schon gemacht haben. Deswegen war ich überrascht, dass ich beide gelandet habe", berichtet er.

Rot-weiß-rote Premiere

Die Bronzene Svancers ist übrigens nicht nur seine erste Olympia-Medaille, wie der überglückliche ÖSV-Cheftrainer Martin Premstaller im "ORF"-Interview vermerkt: "Das fühlt sich so schön an. Es ist die erste österreichische Medaille im Freeskiing. Das macht mich fast sprachlos, es ist ein unglaublich schöner Moment."

"Ich bin überglücklich, das ist Sportgeschichte für Österreich. Ich bin Italiener und habe viele Freunde in Livigno. Da habe ich einen guten Draht, heute werden wir feiern. Sportgeschichte muss gefeiert werden", so Premstaller weiter.

"Sportgeschichte schreiben" - das kann Matej Svancer also, hat er dies nicht schon vor gut einem Jahr bewiesen. Damals hatte er als erster Österreicher den Gesamtweltcup in der Park & Pipe-Wertung gewonnen.