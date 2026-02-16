Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Nach dem aus österreichischer Sicht sehr erfolgreichen Montag, wittern die nächsten Athleten an Tag elf in Italien Medaillenchancen.

Der Tag wird um 10:00 Uhr von den Nordischen Kombinierern auf der Großschanze eröffnet, wo Johannes Lamparter nach seiner Silbermedaille im ersten Bewerb als Mitfavorit ins Rennen geht, aber auch die Rettenegger-Geschwister konnten in dieser Saison schon aufzeigen. Die 10 Kilometer auf der Loipe folgen um 13:45 Uhr.

In der Pause der Kombinierer hat Anna Gasser ihren zweiten Final-Auftritt bei den Olympischen Spielen. Sie startet um 13:00 Uhr im Slopestyle der Snowboarderinnen.

Für Simon Eder steht um 14:30 Uhr in der Staffel der Biathleten sein letztes Olympia-Rennen an. Das Quartett wird von Patrick Jakob, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger komplettiert.

Um 18:45 Uhr wird der Abend von Olga Mikutina beim Frauen-Kurzprogramm der Eiskunstläuferinnen eröffnet.

Daraufhin folget der dritte und vierte Lauf (19:30/21:00 Uhr) für Markus Treichl/Daniel Bertschler und Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi im zweier Bob an, ehe Matej Svancer zum Abschluss um 19:30 im Big Air um seine erste Medaille bei Olympischen Spielen kämpft.

Die Einsätze der Österreicher am Dienstag, 17. Februar 2026:

Nordische Kombination:

10:00/13:45 Uhr: Nordische Kombination - Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger

Snowboard:

13:00 Uhr: Frauen Slopestyle - Anna Gasser

Biathlon:

14:30 Uhr: 4x7,5 km Staffel - Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

Eiskunstlauf

18:45 Uhr: Frauen Kurzprogramm - Olga Mikutina

Bob

19:00/21:00 Uhr: Männer Zweier - Markus Treichl/Daniel Bertschler und Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Ski Freestyle

19:30 Uhr: Big Air - Matej Svancer

