Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz
An Tag elf der Olympischen Spiele darf sich Österreich Hoffnungen auf Medaillen machen. In der Früh folgt mit der Nordischen Kombination das erste Highlight.
Nach dem aus österreichischer Sicht sehr erfolgreichen Montag, wittern die nächsten Athleten an Tag elf in Italien Medaillenchancen.
Der Tag wird um 10:00 Uhr von den Nordischen Kombinierern auf der Großschanze eröffnet, wo Johannes Lamparter nach seiner Silbermedaille im ersten Bewerb als Mitfavorit ins Rennen geht, aber auch die Rettenegger-Geschwister konnten in dieser Saison schon aufzeigen. Die 10 Kilometer auf der Loipe folgen um 13:45 Uhr.
In der Pause der Kombinierer hat Anna Gasser ihren zweiten Final-Auftritt bei den Olympischen Spielen. Sie startet um 13:00 Uhr im Slopestyle der Snowboarderinnen.
Für Simon Eder steht um 14:30 Uhr in der Staffel der Biathleten sein letztes Olympia-Rennen an. Das Quartett wird von Patrick Jakob, Fabian Müllauer und Dominic Unterweger komplettiert.
Um 18:45 Uhr wird der Abend von Olga Mikutina beim Frauen-Kurzprogramm der Eiskunstläuferinnen eröffnet.
Daraufhin folget der dritte und vierte Lauf (19:30/21:00 Uhr) für Markus Treichl/Daniel Bertschler und Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi im zweier Bob an, ehe Matej Svancer zum Abschluss um 19:30 im Big Air um seine erste Medaille bei Olympischen Spielen kämpft.
Die Einsätze der Österreicher am Dienstag, 17. Februar 2026:
Nordische Kombination:
10:00/13:45 Uhr: Nordische Kombination - Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger
Snowboard:
13:00 Uhr: Frauen Slopestyle - Anna Gasser
Biathlon:
14:30 Uhr: 4x7,5 km Staffel - Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
Eiskunstlauf
18:45 Uhr: Frauen Kurzprogramm - Olga Mikutina
Bob
19:00/21:00 Uhr: Männer Zweier - Markus Treichl/Daniel Bertschler und Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi
Ski Freestyle
19:30 Uhr: Big Air - Matej Svancer