Olympia LIVE: Ski Freestyle Big Air mit Matej Svancer

Matej Svancer hat am Dienstag (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Big Air seinen letzten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Livigno.

Nach der erfolgreichen Qualifikation, die er als Zweiter abschloss, darf er sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Er musste sich nur dem Amerikaner Mac Forehand geschlagen geben.

Der Slopestyle-Bewerb war für den 21-Jährigen zuletzt als Siebter nicht nach Plan verlaufen. In der aktuellen Saison durfte Svancer im Big Air schon einmal über den dritten Platz jubeln.

