NEWS

Olympia LIVE: Ski Freestyle Big Air mit Matej Svancer

Matej Svancer kämpft im Big Air um seine erste Olympiamedaille. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Ski Freestyle Big Air mit Matej Svancer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Matej Svancer hat am Dienstag (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Big Air seinen letzten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Livigno.

Nach der erfolgreichen Qualifikation, die er als Zweiter abschloss, darf er sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Er musste sich nur dem Amerikaner Mac Forehand geschlagen geben.

Der Slopestyle-Bewerb war für den 21-Jährigen zuletzt als Siebter nicht nach Plan verlaufen. In der aktuellen Saison durfte Svancer im Big Air schon einmal über den dritten Platz jubeln.

Der Big Air-Bewerb im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Finaltag für zwei österreichische Bob-Duos

Olympia LIVE: Finaltag für zwei österreichische Bob-Duos

Olympia
9
Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Lara Wolf verpasst im Big-Air-Finale Medaille

Lara Wolf verpasst im Big-Air-Finale Medaille

Olympia
3
Klopp überrascht mit Auftritt bei Olympia

Klopp überrascht mit Auftritt bei Olympia

Olympia
1
Kein Gold für "Oranje"-Eisschnellläufer in Team-Verfolgung

Kein Gold für "Oranje"-Eisschnellläufer in Team-Verfolgung

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 78/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 78/116 Entscheidungen

Olympia
2
Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Ski-Freestyle Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Big Air Matej Svancer