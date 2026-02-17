NEWS

Endlich! Matej Svancer holt im Big-Air-Finale Bronze

Nachdem er im Slopestyle auf dem Weg zu Gold scheiterte, belohnt sich der 21-Jährige nun mit seiner ersten Olympiamedaille.

Endlich! Matej Svancer holt im Big-Air-Finale Bronze Foto: © GEPA
Österreich holt die nächste Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026!

Matej Svancer sichert sich im Freeski-Big-Air-Finale der Männer die Bronzemedaille!

Svancer in hochklassigem Finale Dritter

Der 21-Jährige präsentiert sich in einem extrem spannenden Finale auf hohem Niveau, legt mit 91.75, 95.25 und 96.00 Punkten drei hervorragende Sprünge hin. Mit einem Gesamtscore von 191.25 verpasst Svancer Gold nur um 4.25 Punkte.

Der Norweger Tormod Frostad holt mit 195.50 Punkten Gold, Silber geht an den US-Amerikaner Mac Forehead (193.25).

Für Matej Svancer ist es die erste Olympia-Medaille.

