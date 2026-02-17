Olympia: Viertelfinalisten im Eishockey stehen fest

Die Schweiz, Deutschland und Tschechien sind bei den Olympischen Spielen in Mailand ins Viertelfinale des Eishockey-Turniers der Männer eingezogen.

Die Eidgenossen gewinnen am Dienstag das Play-off-Spiel gegen Italien 3:0 und treffen am Mittwoch im Viertelfinale auf Titelverteidiger Finnland. Das DEB-Team setzt sich gegen Frankreich 5:1 durch und kämpft nun gegen die Slowakei um den Einzug ins Halbfinale. Für die gegen Dänemark 3:2 siegreichen Tschechen geht es gegen Kanada.

Die Schweizer gehen gegen den Olympia-Gastgeber durch Philipp Kurashev (2.) und Roman Josi (11./PP) schnell 2:0 in Führung. Nico Hischier fixiert in der 46. Minute den Endstand.

Sieben NHL-Stars bei Deutschland

Beim Sieg von Tschechien wiederum gibt es alle Tore im Mitteldrittel zu sehen. Martin Necas bringt den Favoriten in Front (26.), die restlichen Treffer fallen binnen gut acht Minuten. Alexander True gleicht aus (30.), ehe David Kampf (31.) und Roman Cervenka (32.) mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellen. Nach dem durch Nick Olesen erzielen Anschlusstreffer (38.) bleibt die Partie bis zur Schlusssirene spannend.

Für das mit sieben NHL-Stars außergewöhnlich gut besetzte deutsche Team schießen Kapitän Leon Draisaitl (4./PP), Frederik Tiffels (11.), JJ Peterka (19.), Joshua Samanski (48./PP) und Nico Sturm (60./EN) die Tore. Vor der Pflichtaufgabe in der ersten K.o.-Runde war es zu einer teaminternen Aussprache gekommen.

Die beiden Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) hatten zu großer Unzufriedenheit in der Olympia-Auswahl geführt, die als das auf dem Papier beste deutsche Eishockey-Team jemals gilt.