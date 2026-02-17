Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Auch an Tag elf der Olympischen Spiele 2026 stehen wieder viele Highlights mit Medaillenhoffnungen aus österreichischer Sicht an.

Der Olympia-LIVE-Ticker >>>

Der Tag beginnt bereits mit einem Spektakel. Die Nordischen Kombinierer um Johannes Lamparter wollen sich auf der Großschanze eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 Kilometer, der um 13:45 Uhr folgt, schaffen.

Kurz vor dem Finale der Kombinierer duellieren sich die Snowboarderinnen um 13:00 Uhr im Slopestyle. Es wird der letzte Olympia-Bewerb von Anna Gasser sein. Zum Abschied ein Traum: Anna Gassers letzter großer Run >>>

Bei den Biathleten steht ab 14:30 Uhr die 4 x 7,5 Kilometer Staffel auf dem Programm. Für Österreich sind Simon Eder, Fabian Müllauer, Patrick Jakob und Dominic Unterweger am Start.

Zeitgleich findet in Mailand die Mannschaftsverfolgung der Eisschnellläufer statt, ehe 20 Minuten später die Frauen an den Start gehen.

Der Abend bringt Spannung im Eiskanal. Um 19:00 Uhr steht der dritte Lauf im Zweier-Bob der Männer an. Ab 21:00 Uhr findet der finale vierte Lauf statt.

Zwischen den zwei Durchgängen (ab 19:00 Uhr) beginnt der Big-Air-Bewerb der Ski-Freestyler mit Matej Svancer.

Olympia - Zeitplan >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts: