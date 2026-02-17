NEWS

Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Wie erfolgreich wird der 11. Tag in Italien für Österreichs Athletinnen und Athleten?

Auch an Tag elf der Olympischen Spiele 2026 stehen wieder viele Highlights mit Medaillenhoffnungen aus österreichischer Sicht an.

Der Olympia-LIVE-Ticker >>>

Der Tag beginnt bereits mit einem Spektakel. Die Nordischen Kombinierer um Johannes Lamparter wollen sich auf der Großschanze eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 Kilometer, der um 13:45 Uhr folgt, schaffen.

Kurz vor dem Finale der Kombinierer duellieren sich die Snowboarderinnen um 13:00 Uhr im Slopestyle. Es wird der letzte Olympia-Bewerb von Anna Gasser sein. Zum Abschied ein Traum: Anna Gassers letzter großer Run >>>

Bei den Biathleten steht ab 14:30 Uhr die 4 x 7,5 Kilometer Staffel auf dem Programm. Für Österreich sind Simon Eder, Fabian Müllauer, Patrick Jakob und Dominic Unterweger am Start.

Zeitgleich findet in Mailand die Mannschaftsverfolgung der Eisschnellläufer statt, ehe 20 Minuten später die Frauen an den Start gehen.

Der Abend bringt Spannung im Eiskanal. Um 19:00 Uhr steht der dritte Lauf im Zweier-Bob der Männer an. Ab 21:00 Uhr findet der finale vierte Lauf statt.

Zwischen den zwei Durchgängen (ab 19:00 Uhr) beginnt der Big-Air-Bewerb der Ski-Freestyler mit Matej Svancer.

Olympia - Zeitplan >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Lara Wolf verpasst im Big-Air-Finale Medaille

Olympia LIVE: Ski-Freestyle-Big-Air mit Lara Wolf

Biathlon-Routinier Simon Eder vor letztem Olympia-Rennen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 74/116 Entscheidungen

Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Skeleton-Pilot Heraskewytsch zurück in Kiew

