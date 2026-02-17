Große Party am Dienstag im Austria House in Cortina.

Die Gold-Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher werden ebenso empfangen wie Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle, der Bronzene Jakob Dusek und Slalom-Silbermedaillen-Gewinner Fabio Gstrein.

Ebenfalls zu Gast im Österreich-Haus: Jürgen Klopp.

Der Head of Global Soccer von Red Bull schaute am Nachmittag beim Biathlon in Antholz vorbei und machte sich dann auf den Weg nach Cortina.

Im Austria House angekommen, gibt es ein Stelldichein mit den Gold-Skispringern - bei dem unter anderem über den Inhalt der Hosentaschen gescherzt wird: