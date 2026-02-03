NEWS

Österreichs Peking-Bilanz: Die Medaillensammler bei Olympia 2022

Bevor Mailand-Cortina 2026 startet: Wir blicken zurück auf die Medaillen-Bilanz von Peking 2022. Wer waren die Medaillensammler in rot-weiß-rot?

Österreichs Peking-Bilanz: Die Medaillensammler bei Olympia 2022 Foto: © GEPA
Bevor die Spiele in Mailand und Cortina starten, werfen wir einen Blick zurück auf Olympia 2022.

Die Statistik der Entscheidungen in China zeigt, wie eindrucksvoll das Team Austria damals abgeliefert hat.

Das Olympiamärchen von Johannes Strolz

An der Spitze der Medaillensammler steht Johannes Strolz, dessen Aufstieg vom Polizisten zum Doppel-Olympiasieger als eines der größten Märchen der Sportgeschichte in Erinnerung bleibt und die interne Wertung anführte.

Anna Gassers Olympia-Double

Ein weiteres historisches Kapitel schlug Anna Gasser auf. Mit ihrer nervenstarken Performance im Big Air sicherte sie sich ihre zweite Goldmedaille in Serie nach Pyeongchang 2018.

Gasser untermauerte damit nicht nur ihre Ausnahmestellung im Snowboard-Weltcup, sondern sorgte auch dafür, dass die Snowboard-Sparte statistisch gesehen zu einem der erfolgreichsten Standbeine des ÖOC avancierte.

Matthias Mayer mit historischem Triple

Ebenso geschichtsträchtig war der Auftritt von Matthias Mayer.

Mit seinem Sieg im Super-G gelang ihm das Kunststück, bei drei Olympischen Spielen in Serie Gold zu gewinnen – eine statistische Meisterleistung, die seinen Status als einer der größten Abfahrer aller Zeiten zementiert. Es ist eine Serie, die in der olympischen Geschichte ihresgleichen sucht und Mayer endgültig zur Legende machte.

Alle ÖOC-Medaillen von 2022:

Alle österreichischen Medaillengewinner in Peking:

Aufgelistet sind auch die Teammitglieder in Mannschaftsbewerben

