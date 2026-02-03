NEWS

Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

"Mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche", gesteht der Norweger.

Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia Foto: © GETTY
Die Olympischen Winterspiele 2026 werden ohne Aleksander Aamodt Kilde stattfinden. Der Norweger verzichtet auf eine Teilnahme unter den fünf Ringen.

Diese schwierige Entscheidung hat der Speed-Spezialist gemeinsam mit seinem Team im Anschluss an das Weltcup-Rennen in Crans Montana getroffen.

"Ich habe alles getan, was ich konnte, um für die Olympischen Spiele bereit zu sein, aber mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche", meint Kilde.

Trotz aller Bemühungen kommen die Olympischen Spiele für den 33-Jährigen zu früh. "Es ist extrem schwer, diese Entscheidung zu treffen, nachdem ich zusammen mit meiner Familie, dem medizinischen Team, der Nationalmannschaft und vielen anderen so hart dafür gearbeitet habe. Gleichzeitig bin ich stolz darauf, dass ich mich zurückkämpfen und wieder im Weltcup antreten konnte", betont Kilde.

Ryste: "Werden alles tun, um ihn weiterhin zu unterstützen"

"Die enormen Anstrengungen, die Aleksander unternommen hat, um wieder auf Skier zu kommen, beeindrucken uns alle. Die Tatsache, dass er in dieser Saison an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, ist an sich schon eine große Leistung. Wir werden alles tun, um ihn weiterhin zu unterstützen und die positiven Fortschritte auch in Zukunft aufrechtzuerhalten", sagt Claus Johan Ryste, Sportdirektor des norwegischen Alpinteams.

Kilde war im Jänner 2024 in Wengen schwer gestürzt und musste sich im Anschluss mehreren Operationen unterziehen. Im Dezember 2025 kehrte er nach langer Verletzungspause in den Weltcup zurück.

