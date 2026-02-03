ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

Auch die Olympischen Winterspiele zuletzt in Pyeongchang haben unter Beweis gestellt, dass Österreich eine Alpin-Nation ist.

Die Hälfte der insgesamt 14 Medaillen des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) ging auf das Konto des alpinen Ski-Lagers, darunter drei der fünf Goldenen. Zweiterfolgreichste Sportart war Rodeln mit einem kompletten Medaillensatz aus Gold, Silber und Bronze.

Mehr als die Hälfte der Medaillen durch Alpine

Auch historisch geben die Alpinen in der ÖOC-Medaillenbilanz den Ton an. 121 von bisher 232 Medaillen bei Winterspielen haben sie geholt, darunter auch mehr als die Hälfte der Goldmedaillen (37 von 64).

Nummer 2 in der ÖOC-Bilanz ist Eiskunstlauf mit sieben Goldmedaillen.

Österreichs Rodler halten bei mittlerweile sechs Olympiasiegen - gleichauf mit Skispringen, das seine Ausbeute in Südkorea nicht mit Edelmetall aufbesserte.

Medaillen gab es zuletzt in Pyeongchang für Österreich in fünf Sportarten - neben Ski alpin und Rodeln auch im Snowboard, in der Nordischen Kombination und im Biathlon.