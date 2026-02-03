Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Lindsey Vonn will bei Olympia an den Start gehen - trotz eines gerissenen Kreuzbandes.

Die 41-Jährige gibt sich auf einer Pressekonferenz dennoch kämpferisch: "Ich war heute Skifahren. Mein Knie war stabil und ich habe Vertrauen, dass ich mit einer Stütze starten kann."

Der US-Skistar ist bei der Abfahrt in Crans Montana zu Sturz gekommen. Erst am Montag hat Vonn noch Entwarnung gegeben und gegenüber dem "Blick" erzählt, dass nichts "gebrochen oder gerissen" sei.

Die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin wird damit am kommenden Sonntag in der Abfahrt an den Start gehen, zudem wird sie auch im Super G starten.