Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

In den kommenden zwei Wochen dreht sich in der Ski-Welt alles um das Edelmetall.

Insgesamt stehen 10 Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Eine spannende Neuerung feiert dabei Premiere: Die Team-Kombination, bei der zwei Athleten einer Nation (ein Abfahrer und ein Slalomläufer) gemeinsam als Team um Gold kämpfen, ersetzt die klassische Alpine Kombination.

Auftakt mit dem ultimativen Speed-Highlight

Gleich zu Beginn geht es ans Eingemachte! Das olympische Programm startet diesmal mit der Königsdisziplin - den Abfahrten.

Die Frauen bestreiten ihre Olympia-Rennen in Cortina d'Ampezzo, die Männer sind in Bormio im Einsatz.