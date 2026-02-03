Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

SKi Alpin bei Olympia 2026 - alle Termine und Startzeiten
Datum
Startzeit
Rennen
Mi., 04.02.
11:30 Uhr
Training
Herren
Do., 05.02.
11:30 Uhr
Training
Damen
Do., 05.02.
11:30 Uhr
Training
Herren
Fr., 06.02.
11:30 Uhr
Training
Damen
Fr., 06.02.
11:30 Uhr
Training
Herren
Sa., 07.02.
11:30 Uhr
Training
Damen
Sa., 07.02.
11:30 Uhr
Abfahrt
Herren
So., 08.02.
11:30 Uhr
Abfahrt
Damen
Mo., 09.02.
10:30 Uhr
Team-Kombi
Herren
14:00 Uhr
Team-Kombi
Herren
Di., 10.02.
10:30 Uhr
Team-Kombi
Damen
14.00
Team-Kombi
Damen
Mi., 11.02.
11:30 Uhr
Super-G
Herren
Do., 12.02.
11:30 Uhr
Super-G
Damen
Sa., 14.02.
10:00 Uhr
Riesenslalom
Herren
13:30 Uhr
Riesenslalom
Herren
So., 15.02.
10:00 Uhr
Riesenslalom
Damen
13.30 Uhr
Riesenslalom
Damen
Mo., 16.02.
10:00 Uhr
Slalom
Herren
13:30 Uhr
Slalom
Herren
Mi., 18.02.
10:00 Uhr
Slalom
Damen
13:30 Uhr
Slalom
Damen