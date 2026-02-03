NEWS

Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

Wer holt Gold in Bormio und Cortina? ❄️ Hier findest Du den Olympia-Zeitplan für Ski Alpin! Die Startzeiten für die Medaillen-Entscheidungen im Überblick

Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten Foto: © GEPA
In den kommenden zwei Wochen dreht sich in der Ski-Welt alles um das Edelmetall.

Insgesamt stehen 10 Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Eine spannende Neuerung feiert dabei Premiere: Die Team-Kombination, bei der zwei Athleten einer Nation (ein Abfahrer und ein Slalomläufer) gemeinsam als Team um Gold kämpfen, ersetzt die klassische Alpine Kombination.

Auftakt mit dem ultimativen Speed-Highlight

Gleich zu Beginn geht es ans Eingemachte! Das olympische Programm startet diesmal mit der Königsdisziplin - den Abfahrten.

Die Frauen bestreiten ihre Olympia-Rennen in Cortina d'Ampezzo, die Männer sind in Bormio im Einsatz.

SKi Alpin bei Olympia 2026 - alle Termine und Startzeiten

Datum

Startzeit

Rennen

Mi., 04.02.

11:30 Uhr

Training

Herren

LIVE

Do., 05.02.

11:30 Uhr

Training

Damen

LIVE

Do., 05.02.

11:30 Uhr

Training

Herren

LIVE

Fr., 06.02.

11:30 Uhr

Training

Damen

LIVE

Fr., 06.02.

11:30 Uhr

Training

Herren

LIVE

Sa., 07.02.

11:30 Uhr

Training

Damen

LIVE

Sa., 07.02.

11:30 Uhr

Abfahrt

Herren

LIVE

So., 08.02.

11:30 Uhr

Abfahrt

Damen

LIVE

Mo., 09.02.

10:30 Uhr

Team-Kombi

Herren

LIVE

14:00 Uhr

Team-Kombi

Herren

LIVE

Di., 10.02.

10:30 Uhr

Team-Kombi

Damen

LIVE

14.00

Team-Kombi

Damen

LIVE

Mi., 11.02.

11:30 Uhr

Super-G

Herren

LIVE

Do., 12.02.

11:30 Uhr

Super-G

Damen

LIVE

Sa., 14.02.

10:00 Uhr

Riesenslalom

Herren

LIVE

13:30 Uhr

Riesenslalom

Herren

LIVE

So., 15.02.

10:00 Uhr

Riesenslalom

Damen

LIVE

13.30 Uhr

Riesenslalom

Damen

LIVE

Mo., 16.02.

10:00 Uhr

Slalom

Herren

LIVE

13:30 Uhr

Slalom

Herren

LIVE

Mi., 18.02.

10:00 Uhr

Slalom

Damen

LIVE

13:30 Uhr

Slalom

Damen

LIVE

