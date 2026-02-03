3er-Gondel

Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen

13 Magic Moments stehen zur Wahl und werden in fünf Kategorien eingeteilt. Welche Momente schaffen es in "Nagano"?

3er-Gondel goes Tier Ranking!

Was ist ein Tier Ranking? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.

Daniela und Max widmen sich 13 rot-weiß-roten Magic Moments aus der Geschichte der Olympischen Winterspiele und ranken sie in diesen Kategorien:

  • Nagano

  • Gold

  • Silber

  • Bronze

  • Blech

Von Franz Klammers Heim-Gold in Innsbruck bis zur Krönung von Marcel Hirschers Karriere in Pyeongchang - stimmt ihr dem Ranking zu?

3

