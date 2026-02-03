3er-Gondel
Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen
13 Magic Moments stehen zur Wahl und werden in fünf Kategorien eingeteilt. Welche Momente schaffen es in "Nagano"?
3er-Gondel goes Tier Ranking!
Was ist ein Tier Ranking? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.
Daniela und Max widmen sich 13 rot-weiß-roten Magic Moments aus der Geschichte der Olympischen Winterspiele und ranken sie in diesen Kategorien:
Nagano
Gold
Silber
Bronze
Blech
Von Franz Klammers Heim-Gold in Innsbruck bis zur Krönung von Marcel Hirschers Karriere in Pyeongchang - stimmt ihr dem Ranking zu?
