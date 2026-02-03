Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Die ÖSV-Athleten zählen bei der Olympia-Abfahrt in Bormio nicht zu den absoluten Topfavoriten.

Diesen Umstand sieht Franz Klammer aber nicht als Nachteil, wie er gegenüber dem Schweizer "Blick" verrät: "Der ganz große Druck lastet auf den Schweizern und Italienern, während Kriechmayr nichts zu verlieren hat. Auch deshalb glaube ich, dass er die Goldmedaille gewinnt!"

In dieser Saison lief es für Vincent Kriechmayr in der Abfahrt noch gar nicht nach Wunsch: Lediglich einen Podestplatz konnte Kriechmayr in dieser Disziplin herausfahren. Auch mit einer Medaille bei den Olympischen Winterspielen hat es noch nicht geklappt.

"Bei Großereignissen war auf Vinc meistens Verlass"

Doch Franz Klammer weiß: "Bei Großereignissen war auf den Vinc bisher meistens Verlass, bei der WM in Cortina 2021 hat er zwei Goldmedaillen gewonnen. Und in Bormio ist er fast immer gut gefahren."

Auch Hans Knauß traut dem 34-jährigen Oberösterreicher eine Überraschung zu. "Dass man den Vincent nie abschreiben sollte, hat er im Vorjahr gezeigt, als er drei Wochen nach seinem üblen Ziel-S-Abflug am Lauberhorn bei der WM-Abfahrt in Saalbach die Silbermedaille gewonnen hat. Und ich möchte daran erinnern, dass die technisch höchst anspruchsvolle Olympiastrecke in Bormio Kriechmayr sehr gut liegt", so der Silbermedaillen-Gewinner im Super-G bei den Olympischen Winterspielen in Nagano 1998.

