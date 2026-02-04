Leberkässemmel als Ass im Ärmel: Jubiläum für Morgenstern-Gold

Auch dank einer Leberkässemmel ist Thomas Morgenstern vor 20 Jahren in Italien zu seinem größten Triumph gesprungen.

Der Kärntner krönte sich 2006 in Turin als 19-Jähriger mit einem winzigen Vorsprung von 0,1 Pkt. vor seinem damaligen Zimmerkollegen Andreas Kofler zum Olympiasieger und ist bis dato der letzte heimische Skispringer, dem dieses Kunststück in einem Einzelbewerb unter den Ringen gelang.

Auf dem Weg zur Goldmedaille brach Morgenstern aber mit sämtlichen Routinen.

"Festplattenlöschung" nach der Normalschanze

Denn bevor sich Morgenstern auf der Großschanze im Stadio del Trampolino in Pragelato seinen großen Traum erfüllte, hatte er so wie Kofler auf der Normalschanze wegen Rückenwindes im zweiten Durchgang eine Medaille verpasst.

"Da waren wir die großen Favoriten", erinnerte sich der 39-Jährige im APA-Gespräch. Das sei sehr schwer zu verarbeiten gewesen.

"Wir haben davor ausgemacht, dass wir auf alle Fälle feiern gehen werden. Entweder, wir haben etwas zu feiern, oder wir gehen Frustfeiern. Schlussendlich ist in einer Bar in Sestriere eine Festplattenlöschung passiert."

"Leberkas-Pepi" in Sestriere

Das Kopfweh am nächsten Tag steckte Morgenstern gut weg, auch weil der damalige ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner eine ungewöhnliche Idee hatte. "Er meinte, dass wir nach Sestriere zum Leberkas-Pepi gehen. Weil jeder, der eine Leberkässemmel gegessen hat, hat eine Medaille gemacht", erzählte der frühere Überflieger.

"Da nimmst du natürlich jeden Aberglauben mit. Die Bewältigungsstrategie hat geholfen, auch wenn sie nicht die beste ist, die man anwenden sollte."