NEWS

Silber! Gstrein überrascht im Olympia-Slalom

Der Tiroler bringt einen tadellosen zweiten Lauf nach Zwischenrang drei ins Ziel. Gold geht an einen Schweizer, der Halbzeit-Leader fädelt ein.

Silber! Gstrein überrascht im Olympia-Slalom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Fabio Gstrein sorgt im letzten Rennen der Alpin-Männer bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina für die erste Einzel-Medaille der Österreicher!

Gstrein jubelt über Silber

Der Tiroler fährt nach Rang drei zur Halbzeit auf den zweiten Platz und holt damit Silber. Im Weltcup war der Tiroler noch nie besser als Dritter.

Alle österreichischen Medaillen>>>

Er muss sich nur dem Schweizer Loic Meillard geschlagen geben, der Gold mit 35 Hundertstelsekunden Vorsprung holt. Bronze geht an Henrik Kristoffersen (+1,13).

Olympia 2026 - Medaillenspiegel>>>

Michael Matt wird Achter, Marco Schwarz Zehnter. Ein Drama gibt es um Atle Lie McGrath, der Norweger fädelt im zweiten Lauf nach 59 Hundertsteln Vorsprung am Start ein.

Silber für Gstrein! Die Siegerbilder des Olympia-Slaloms

Slideshow starten

18 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia
6
Olympia-Slalom LIVE: Entscheidung im letzten Männer-Rennen

Olympia-Slalom LIVE: Entscheidung im letzten Männer-Rennen

Olympia
12
Aus statt Gold: McGrath schnallt Ski ab und läuft von Piste davon

Aus statt Gold: McGrath schnallt Ski ab und läuft von Piste davon

Olympia
3
Feller nach Slalom-Aus: "Habe Karriereziel erreicht"

Feller nach Slalom-Aus: "Habe Karriereziel erreicht"

Olympia
Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Medaillenspiegel - Ski Alpin bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Medaillenspiegel - Ski Alpin bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Olympia
Feuz über ÖSV-Misere: "Nicht gut für Skisport"

Feuz über ÖSV-Misere: "Nicht gut für Skisport"

Olympia
6

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Slalom Fabio Gstrein Michael Matt Mailand Marco Schwarz Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Atle Lie McGrath Loic Meillard Henrik Kristoffersen