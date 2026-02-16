Silber! Gstrein überrascht im Olympia-Slalom

Fabio Gstrein sorgt im letzten Rennen der Alpin-Männer bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina für die erste Einzel-Medaille der Österreicher!

Gstrein jubelt über Silber

Der Tiroler fährt nach Rang drei zur Halbzeit auf den zweiten Platz und holt damit Silber. Im Weltcup war der Tiroler noch nie besser als Dritter.

Alle österreichischen Medaillen>>>

Er muss sich nur dem Schweizer Loic Meillard geschlagen geben, der Gold mit 35 Hundertstelsekunden Vorsprung holt. Bronze geht an Henrik Kristoffersen (+1,13).

Olympia 2026 - Medaillenspiegel>>>

Michael Matt wird Achter, Marco Schwarz Zehnter. Ein Drama gibt es um Atle Lie McGrath, der Norweger fädelt im zweiten Lauf nach 59 Hundertsteln Vorsprung am Start ein.