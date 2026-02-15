Am Montag bietet sich für Österreichs Ski-Männer im Slalom die letzte Chance auf Einzel-Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Start des 1. Durchgangs in Bormio ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze geht ab 13:30 Uhr über die Bühne. LIVE-Ticker >>>

Bislang blieb das ÖSV-Männer-Team bei Olympia erst ein Mal gänzlich ohne Medaille, das war 2010 in Vancouver der Fall.

Weltcup-Leader eröffnet

Als erster Läufer geht Weltcup-Leader Atle Lie McGrath aus dem Starthaus, der Norweger hat heuer die Torläufe in Alta Badia und Wengen gewonnen. Auf ihn folgt der Schweizer Loic Meillard.

Startnummer drei trägt der zweifache Saisonsieger Paco Rassat (FRA), sein Landsmann Clement Noel ist als Vierter dran. Der Franzose krönte sich 2022 in Peking vor Johannes Strolz zum Olympiasieger.

Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen (NOR) hat Startnummer fünf, RTL-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) die sechs und Timon Haugan (NOR) die sieben.

Österreicher jeweils im Doppelpack

Österreichs Slalom-Akteure kommen jeweils im Doppelpack: Manuel Feller geht mit Team-Kombi-Silber im Gepäck als Elfter ins Rennen, gefolgt von Fabio Gstrein (12).

Nach einer kurzen TV-Pause sind die letzten beiden Österreicher an der Reihe: Marco Schwarz (16) und Michael Matt (17).