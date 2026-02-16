Traum geplatzt! Feller im Olympia-Slalom früh out

Der zweite Durchgang des Olympia-Slaloms in Bormio (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker) muss ohne Manuel Feller auskommen.

Österreichs größte Medaillenhoffnung im abschließenden Ski-Alpin-Bewerb der Männer ist im ersten Durchgang lediglich rund eine halbe Minute unterwegs, ehe er aus dem Lauf ausscheidet.

Der Tiroler ist eigentlich recht ordentlich am Weg, wird allerdings bei einer Schlüsselstelle vor dem Flachen zu gerade und erreicht dann das nächste Tor nicht mehr.

Der mutmaßlich letzte Olympia-Auftritt des 33-Jährigen endet damit mit einem Ausfall. Die restlichen Österreicher haben hingegen das Ziel gesehen - im LIVE-Ticker >>>

Immerhin darf sich Feller mit einer gewonnenen Silber-Medaille in der Team-Kombination, gemeinsam mit Vincent Kriechmayr, vertrösten.

Von einer Unebenheit überrascht

Feller fand bei Schneefall und schlechter Bodensicht schwer in den selektiven Kurs, ehe es sich bei einer Haarnadel nicht mehr ausging. Nach 30 Sekunden war das Rennen für den Silbermedaillengewinner in der Team-Kombi vorbei.

"Ich habe alles reingeschmissen, was ich gehabt habe. Mit der Sicht und der schlechter werdenden Piste entwickeln sich ein paar Überraschungen, die man nicht sieht. Für mich war es eine Überraschung zu viel", sagte der von einer kleinen Unebenheit überraschte Feller.

"Es ist ein extrem schwerer Kurs noch dazu. Das wird mit jeder Nummer schwieriger."