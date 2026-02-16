Feuz über ÖSV-Misere: "Nicht gut für Skisport"

Die ÖSV-Männer können bei den Olympischen Winterspielen noch keine Einzelmedaille verbuchen. Einzig allein Vincent Kriechmayr und Manuel Feller holten Silber in der Alpinen Kombination.

In der Abfahrt, dem Super G und dem Riesentorlauf gingen die Österreicher leer aus. Die letzten Hoffnungen ruhen auf dem Slalom, wo Fabio Gstrein nach dem ersten Durchgang auf Rang drei liegt (2. Durchgang ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Feuz denkt an strukturelle Änderungen

Bereits vor dem Slalom äußerte sich der Schweizer Ex-Skistar Beat Feuz gegenüber "Blick" zur Misere des östlichen Nachbarlandes: "Es ist nicht gut für den Skisport, dass sie keine Medaillen geholt haben. Österreich braucht man als Skination".

Feuz findet auch Gründe dafür: "Es muss sicher strukturell wieder etwas vorwärtsgehen. Sie müssen wieder eine Masse heranbringen. Da ist die Schweiz aktuell die Nummer eins."