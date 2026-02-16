NEWS

Am Montag (1. Durchgang ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht in Bormio mit dem Slalom die letzte Olympia-Medaillenentscheidung bei den Ski-Männern an.

Österreich konnte bislang durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller mit Silber in der Team-Kombination eine Medaille einfahren. Feller zählt auch im Slalom zum erweiterten Medaillen-Anwärterkreis. Der Tiroler konnte heuer den Slalom in Kitzbühel für sich entscheiden.

Die anderen ÖSV-Läufer - Fabio Gstrein, Michael Matt und Marco Schwarz - warten heuer noch auf einen Slalom-Podestplatz.

Dafür konnten in dieser Saison mit Lucas Pinheiro Braathen (BRA), Paco Rassat (FRA), Timon Haugan (NOR), Atle Lie McGrath (NOR), Clement Noel (FRA) und Henrik Kristoffersen (NOR) sechs weitere Läufer bereits Weltcup-Slaloms gewinnen.

Der zweite Durchgang folgt um 13:30 Uhr.

