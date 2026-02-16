NEWS

Slalom-Vizeweltmeister überrascht mit Rücktritt während Olympia

AJ Ginnis wird beim Olympia-Slalom in Bormio das letzte Mal aus dem Starthaus gehen. Komplikationen nach seiner letzten OP zwingen ihn zu einem Karriereende.

Der Olympia-Slalom am Montag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird das letzte Rennen in der Karriere von AJ Ginnis sein.

"Morgen werde ich mich bei den Olympischen Spielen zum letzten Mal aus einem Start-Haus stoßen", verkündet Ginnis am Sonntag via Instagram.

Der für Griechenland startende Slalom-Spezialist musste aufgrund einer Knie-Operation fast die komplette Saison 2024/25 auslassen. In diesem Weltcup-Winter stand er lediglich in Levi am Start. Ein Syndesmosebandriss vor dem Gurgl-Slalom bremste ihn neuerlich aus.

Komplikationen nach letzter OP

"Komplikationen nach meiner letzten Operation erlauben es mir nicht, auf dem Niveau anzutreten, das dieser Sport erfordert. Das ist eine Realität, die ich akzeptieren musste", erklärt der 31-Jährige schweren Herzens.

Beim Olympia-Slalom in Bormio werde er nicht mehr an seine Leistungsgrenze gehen: "Ich werde die Tore nicht attackieren. Stattdessen habe ich die Möglichkeit erhalten, das Starttor zu verlassen, hinunterzurutschen und meine Karriere nach meinen Vorstellungen zu beenden. Und dafür bin ich zutiefst dankbar."

AJ Ginnis ist ein aus den USA stammende Skifahrer, er seit 2020 für Griechenland an den Start geht. 2023 krönte er sich in Courchevel sensationell zum Vizeweltmeister im Slalom.

