Medaillenspiegel - Ski Alpin bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Wer dominiert die alpinen Bewerbe der Olympischen Winterspiele 2026? Auf den legendären Pisten von Cortina d’Ampezzo und Bormio kämpfen die besten Skirennläuferinnen und Skirennläufer um Gold, Silber und Bronze.

In der Übersicht findest du den aktuellen Medaillenspiegel für alle Ski-Alpin-Entscheidungen: von Abfahrt und Super-G bis hin zu Riesentorlauf, Slalom und der Team-Kombination.

Aktueller Medaillenspiegel - Ski Alpin