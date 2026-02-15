Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz
Am Montag kämpft Österreich in mehreren Bewerben um olympisches Edelmetall. Beim alpinen Abschluss der Männer peilen die ÖSV-Asse im Slalom die Medaillen an.
Nach einem medaillenlosen neunten Wettkampftag greift Österreich im Rennen um die Medaillen wieder an.
Zum Auftakt haben die ÖSV-Männer ihr letztes Rennen unter den fünf Ringen. Das ÖSV-Quartett um Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz und Michael Matt beginnt um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang beim Slalom. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr.
Ebenfalls um 10:00 Uhr steht im Bobsport für Markus Triechl und Daniel Bertschler der erste Lauf an. Zudem gibt Jakob Mandlbauer mit Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi sein olympisches Debüt. Obendrein hat Nicolas Andermann um 11:15 Uhr seinen Vorlauf im Shorttrack über 500 Meter.
Danach steht um 11:55 Uhr der zweite Lauf im Zweier-Bob an. Ab 19:00 Uhr kämpfen Jan Hörl und Stephan Embacher im Super-Team-Bewerb beim Skispringen um die letzte Medaillenchance für die ÖSV-Adler.
Zum Abschluss des Tages will Lara Wolf ab 19:30 Uhr beim Ski-Freestyle im Big Air-Finale überzeugen.
Die Einsätze der Österreicher am Montag, 16. Februar 2026:
Ski Alpin:
10:00/13:30 Uhr: Männer Slalom - Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz, Michael Matt
Bob:
10:00/11:55 Uhr: Männer Zweierbob, 1. und 2. Lauf - Markus Triechl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi
Shorttrack:
11:15 Uhr: Männer 500 Meter Vorlauf - Nicolas Andermann
Skispringen:
19:00 Uhr: Männer Super-Team-Bewerb - Jan Hörl, Stephan Embacher
Ski Freestyle:
19:30 Uhr: Frauen Big Air - Lara Wolf