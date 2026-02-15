NEWS

Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Am Montag kämpft Österreich in mehreren Bewerben um olympisches Edelmetall. Beim alpinen Abschluss der Männer peilen die ÖSV-Asse im Slalom die Medaillen an.

Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach einem medaillenlosen neunten Wettkampftag greift Österreich im Rennen um die Medaillen wieder an.

Zum Auftakt haben die ÖSV-Männer ihr letztes Rennen unter den fünf Ringen. Das ÖSV-Quartett um Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz und Michael Matt beginnt um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang beim Slalom. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr.

Ebenfalls um 10:00 Uhr steht im Bobsport für Markus Triechl und Daniel Bertschler der erste Lauf an. Zudem gibt Jakob Mandlbauer mit Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi sein olympisches Debüt. Obendrein hat Nicolas Andermann um 11:15 Uhr seinen Vorlauf im Shorttrack über 500 Meter.

Danach steht um 11:55 Uhr der zweite Lauf im Zweier-Bob an. Ab 19:00 Uhr kämpfen Jan Hörl und Stephan Embacher im Super-Team-Bewerb beim Skispringen um die letzte Medaillenchance für die ÖSV-Adler.

Zum Abschluss des Tages will Lara Wolf ab 19:30 Uhr beim Ski-Freestyle im Big Air-Finale überzeugen.

Die Einsätze der Österreicher am Montag, 16. Februar 2026:

Ski Alpin:

10:00/13:30 Uhr: Männer Slalom - Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz, Michael Matt

Bob:

10:00/11:55 Uhr: Männer Zweierbob, 1. und 2. Lauf - Markus Triechl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Shorttrack:

11:15 Uhr: Männer 500 Meter Vorlauf - Nicolas Andermann

Skispringen:

19:00 Uhr: Männer Super-Team-Bewerb - Jan Hörl, Stephan Embacher

Ski Freestyle:

19:30 Uhr: Frauen Big Air - Lara Wolf

Das gesamte Programm am 16. Februar:

Mehr zum Thema

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia
4
Enttäuschte ÖSV-Adler wollen keine Ausreden suchen

Enttäuschte ÖSV-Adler wollen keine Ausreden suchen

Olympia
5
ÖSV-Adler gehen auch auf der Großschanze leer aus

ÖSV-Adler gehen auch auf der Großschanze leer aus

Olympia
18
Super-Team-Bewerb: Hörl und Embacher als "letzte Hoffnung"

Super-Team-Bewerb: Hörl und Embacher als "letzte Hoffnung"

Olympia
8
Enttäuschte Eder: "Ganz Österreich tut sich schwer"

Enttäuschte Eder: "Ganz Österreich tut sich schwer"

Olympia
1
Trotz starker Aufholjagd: Keine Medaille für ÖSV-Springerinnen

Trotz starker Aufholjagd: Keine Medaille für ÖSV-Springerinnen

Olympia
Skispringen der Frauen Großschanze - das Ergebnis

Skispringen der Frauen Großschanze - das Ergebnis

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skispringen Stephan Embacher Manuel Feller Fabio Gstrein Michael Matt ÖSV-Adler Marco Schwarz Jan Hörl Lara Wolf