Olympia LIVE - Montag 16.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Nach einem medaillenlosen neunten Wettkampftag greift Österreich im Rennen um die Medaillen wieder an.

Zum Auftakt haben die ÖSV-Männer ihr letztes Rennen unter den fünf Ringen. Das ÖSV-Quartett um Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz und Michael Matt beginnt um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang beim Slalom. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr.

Ebenfalls um 10:00 Uhr steht im Bobsport für Markus Triechl und Daniel Bertschler der erste Lauf an. Zudem gibt Jakob Mandlbauer mit Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi sein olympisches Debüt. Obendrein hat Nicolas Andermann um 11:15 Uhr seinen Vorlauf im Shorttrack über 500 Meter.

Danach steht um 11:55 Uhr der zweite Lauf im Zweier-Bob an. Ab 19:00 Uhr kämpfen Jan Hörl und Stephan Embacher im Super-Team-Bewerb beim Skispringen um die letzte Medaillenchance für die ÖSV-Adler.

Zum Abschluss des Tages will Lara Wolf ab 19:30 Uhr beim Ski-Freestyle im Big Air-Finale überzeugen.

Die Einsätze der Österreicher am Montag, 16. Februar 2026:

Ski Alpin:

10:00/13:30 Uhr: Männer Slalom - Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz, Michael Matt

Bob:

10:00/11:55 Uhr: Männer Zweierbob, 1. und 2. Lauf - Markus Triechl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Shorttrack:

11:15 Uhr: Männer 500 Meter Vorlauf - Nicolas Andermann

Skispringen:

19:00 Uhr: Männer Super-Team-Bewerb - Jan Hörl, Stephan Embacher

Ski Freestyle:

19:30 Uhr: Frauen Big Air - Lara Wolf