Premiere für Brasilien! Braathen schreibt Ski-Geschichte

Lucas Pinheiro Braathen ist Olympiasieger!

Der 25-Jährige legt den Grundstein bereits mit einem überragenden ersten Lauf, in der Entscheidung lässt er nichts mehr anbrennen und beschert Brasilien damit die erste Medaille bei Olympischen Winterspielen.

Die beste Platzierung bisher war ein neunter Platz von Isabel Clark Ribeiro 2006 im Snowboardcross.

Odermatt erneut geschlagen

Der eigentliche Weltcup-Dominator und Top-Favorit Marco Odermatt muss Bormio hingegen ohne Goldmedaille verlassen. Auch in seiner Paradedisziplin ist zumindest ein Konkurrent schneller, am Ende wird der Zweiter. Auf Gold fehlen ihm 58 Hundertstel.

Bronze geht an Loic Meillard. Bester Österreicher wird Stefan Brennsteiner. Der Sieger von Copper Mountain landet am Ende auf Rang acht.

Schwarz mit Sprung nach vorne

Die restlichen ÖSV-Läufer haben zwar nichts mit der Medaillenentscheidung zu tun, Marco Schwarz kann sich aber immerhin noch etwas verbessern. Der Kärntner wird am Ende Neunter.

Patrick Feurstein landet auf Rang 16. Weltmeister Raphael Haaser muss sich mit Position 19 zufriedengeben.