Es gibt wenige österreichische Athlet:innen, die als klare Gold-Favoriten zu den Olympischen Spielen anreisen.

Julia Scheib ist eine davon.

Die Steirerin hat in dieser Saison im Riesentorlauf den endgültigen Durchbruch geschafft. Scheib hat im Weltcup von acht Rennen vier gewonnen und wurde zwei Mal Zweite. Zwei Mal schied sie aus. Scheib selbst spricht von einer bisher "fast perfekten Saison".

Die logische Folge wäre eine Medaille. Zum Abholen gibt es diese am Sonntag (10:00 Uhr im LIVE-Ticker) aber nicht, dessen ist sich die ruhige und bescheidene Scheib bewusst.

"Ich weiß, was es braucht, um zu gewinnen. Ich weiß aber auch, wenn ich das nicht mache, geht es nicht. Ich muss meine Sachen beieinander haben, von alleine geht es nicht. Und es wird mir auch keiner schenken."

"Ich möchte mich nicht verrückt machen"

Die Favoritenrolle nimmt Scheib an, Druck will sie sich aber möglichst keinen auferlegen.

"Ich möchte mich da nicht verrückt machen, sondern einfach ordentlich Skifahren und nichts erzittern. Ich versuche das Rennen anzugehen wie jedes andere. Ich will jedes Rennen, bei dem ich am Start stehe, gewinnen", sagt die Riesentorlauf-Spezialistin selbstbewusst. "Ich hoffe, dass ich mich am Tag X dann auch meine Stärken verlassen kann."