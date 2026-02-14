Auch am Wochenende stehen in Mailand und Cortina d'Ampezzo spannende Medaillen-Entscheidungen an. Österreich darf dabei am Samstag durchaus auf Podestplätze hoffen.

Der Tag beginnt um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang des Männer Riesenslaloms, bei dem unter anderem Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner ihre Saisonform bestätigen wollen. Das Finale folgt um 13:30 Uhr.

Die Freestyle Frauen messen sich ab 10:30 Uhr im Dual Moguls Bewerb, ehe in Val di Fiemme um 12:00 die 4x7,5 Kilometer Staffel der Damen im Skilanglauf stattfindet.

Der Tagesauftakt bei den Biathletinnen in Antholz erfolgt um 14:00 mit dem 7,5 Kilometer Sprint, ehe um 16:00 in Mailand die nächste Entscheidung in der Mannschaftsverfolgung der Damen beim Eisschnellauf ansteht.

Der Abend bringt mit der Entscheidung im Damen-Skeleton (3. Lauf um 18:00 Uhr/ 4. Lauf 19:44 Uhr) und dem Skispringen der Herren auf der Großschanze erneut Medaillenchancen für Österreich.

Abgeschlossen wird der Tag mit dem Shorttrack-Bewerb der Männer über 1500 Meter um 22:30 Uhr.

