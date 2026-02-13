Die Olympischen Spiele 2026 sind voll im Gange.

Die alpinen Ski-Männer kämpfen am Samstag in Bormio um die Medaillen im Riesentorlauf. Start des ersten Durchgangs ist um 10:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Braathen eröffnet - Schwarz mit Startnummer 4

Als erster Läufer geht Lucas Braathen auf die Strecke, dahinter folgen die beiden Norweger Atle Lie McGrath (2.) und Henrik Kristoffersen (3.). Mit Nummer vier fährt im Anschluss als erster Österreicher Marco Schwarz, der in Alta Badia seinen ersten Sieg im Riesenslalom feiern konnte.

Brennsteiner ebenfalls in der Topgruppe

Unmittelbar hinter Schwarz fährt der Schweizer Doppelpack Marco Odermatt (5.) und Loic Maillard (6.). Nach den beiden Schweizern geht der ÖSV-Läufer Stefan Brennsteiner an den Start.

Mit Nummer 16 fährt Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser. Patrick Feuerstein (19.) komplettiert das Quartett der Österreicher.