Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan

Wer heute den Fernseher einschaltet oder den Live-Ticker sucht, wird fündig – allerdings nicht auf der Skipiste. Olympia heute im LIVE-Ticker>>>
Nach der intensiven ersten Woche bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo legen die alpinen Ski-Stars am heutigen Freitag eine wohlverdiente Verschnaufpause ein.
Rückblick: Eine Woche für die Geschichtsbücher
Die bisherigen Entscheidungen in Bormio und Cortina lieferten bereits Stoff für Legenden:
Der neue Ski-König: Der Schweizer Franjo von Allmen krönte sich mit Triple-Gold (Abfahrt, Super-G und Team-Kombi) zum absoluten Dominator der Spiele und zog mit Legenden wie Toni Sailer gleich.
Österreichisches Gold-Märchen: Das „Team 95“ mit Ariane Rädler und Katharina Huber sorgte für den rot-weiß-roten Höhepunkt, als sie bei der Premiere der Team-Kombination sensationell zu Gold rasten.
Italienisches Heim-Glück: Federica Brignone erfüllte sich mit 35 Jahren ihren Traum vom ersten Olympia-Gold im Super-G, während Cornelia Hütter mit Bronze ihren emotionalen Olympia-Abschied feierte.