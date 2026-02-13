NEWS

Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan

Kurze Verschnaufpause in Bormio & Cortina: Heute ist bei Olympia Ski-Alpin-Pause. So geht es für die Ski-Stars bei Olympia weiter. Der Zeitplan:

Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan Foto: © GEPA
Wer heute den Fernseher einschaltet oder den Live-Ticker sucht, wird fündig – allerdings nicht auf der Skipiste. Olympia heute im LIVE-Ticker>>>

Nach der intensiven ersten Woche bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo legen die alpinen Ski-Stars am heutigen Freitag eine wohlverdiente Verschnaufpause ein.

Rückblick: Eine Woche für die Geschichtsbücher

Die bisherigen Entscheidungen in Bormio und Cortina lieferten bereits Stoff für Legenden:

  • Der neue Ski-König: Der Schweizer Franjo von Allmen krönte sich mit Triple-Gold (Abfahrt, Super-G und Team-Kombi) zum absoluten Dominator der Spiele und zog mit Legenden wie Toni Sailer gleich.

  • Österreichisches Gold-Märchen: Das „Team 95“ mit Ariane Rädler und Katharina Huber sorgte für den rot-weiß-roten Höhepunkt, als sie bei der Premiere der Team-Kombination sensationell zu Gold rasten.

  • Italienisches Heim-Glück: Federica Brignone erfüllte sich mit 35 Jahren ihren Traum vom ersten Olympia-Gold im Super-G, während Cornelia Hütter mit Bronze ihren emotionalen Olympia-Abschied feierte.

Gold-Bilder! Franjo von Allmen - Ski-König von Olympia

Ab Samstag: Das große Technik-Finale

Lange bleibt es jedoch nicht ruhig. Schon morgen (Samstag) schaltet die Ski-Welt wieder in den Rennmodus.

In Bormio eröffnen die Herren mit dem Riesentorlauf das finale Technik-Wochenende, bevor am Sonntag die Damen in Cortina nachziehen.

Die Slaloms am Montag und Mittwoch bilden dann den krönenden Abschluss.

Der weitere Ski-Alpin-Zeitplan bei Olympia 2026:

Ski Alpin bei Olympia 2026 - alle Termine und Startzeiten

Datum

Startzeit

Rennen

Sa., 14.02.

10:00 Uhr

Riesenslalom

Herren

LIVE

13:30 Uhr

Riesenslalom

Herren

LIVE

So., 15.02.

10:00 Uhr

Riesenslalom

Damen

LIVE

13.30 Uhr

Riesenslalom

Damen

LIVE

Mo., 16.02.

10:00 Uhr

Slalom

Herren

LIVE

13:30 Uhr

Slalom

Herren

LIVE

Mi., 18.02.

10:00 Uhr

Slalom

Damen

LIVE

13:30 Uhr

Slalom

Damen

LIVE

