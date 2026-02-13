Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan

Wer heute den Fernseher einschaltet oder den Live-Ticker sucht, wird fündig – allerdings nicht auf der Skipiste. Olympia heute im LIVE-Ticker>>>

Nach der intensiven ersten Woche bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo legen die alpinen Ski-Stars am heutigen Freitag eine wohlverdiente Verschnaufpause ein.

Rückblick: Eine Woche für die Geschichtsbücher

Die bisherigen Entscheidungen in Bormio und Cortina lieferten bereits Stoff für Legenden: