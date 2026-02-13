Die Olympischen Spiele sind für die tschechische Ski- und Snowboardfahrerin Ester Ledecka nicht nach Plan gelaufen. Nach den Bewerben meldet sie sich nun per Instagram mit einer Botschaft bei ihren Fans und gibt zugleich eine Verletzung bekannt.

Zum Olympia-Medaillenspiegel >>>

Auf ihrem Social-Media-Profil berichtet sie, dass sie sich vor dem Super-G-Start verletzt habe und mit Schmerzen ins Rennen gegangen sei. Das hätte sie stark in der Bewegung eingeschränkt, so Ledecka.

"43 Tore - du schaffst das"

Demnach hätte es sich nach einer "übermenschlichen Leistung" angefühlt, ihre Schuhe zuzumachen. Am Start habe sie sich dann gesagt: "Es sind nur anderthalb Minuten, 43 Tore - du schaffst das."

Genauer äußert sich die Super-G-Olympiasiegerin von 2018 nicht.

Dennoch schied Ledecka im Super-G wie so viele andere aus. An den Start gegangen zu sein, bereut sie nicht: "Trotzdem war ich glücklich, dass ich heute gestartet bin und gekämpft habe und sagen kann – als einziger Mensch auf diesem Planeten zum dritten Mal in Folge bei Olympiade in zwei Sportarten gestartet zu sein."

Olympia LIVE- Super-G der Frauen: Das Ergebnis >>>

Auch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder erreichte sie nicht das Ziel. An der Abfahrt der Skifahrerinnen konnte sie aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen.