Nach drei Operationen: Vonn meldet sich mit Update

Ski‑Ass Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz in der Olympia‑Abfahrt per Instagram gemeldet.

In einem Video aus dem Krankenhaus schildert die 41‑Jährige ihre aktuelle Situation und bedankt sich für die enorme Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat.

"Es waren ein paar harte Tage im Krankenhaus", sagt Vonn, die in ihrem Posting bestätigt, dass sie bereits mehrere Operationen am Unterschenkel über sich ergehen lassen musste.

Nächste Operation wartet auf Vonn

Drei Eingriffe liegen bereits hinter ihr, der nächste wartet bereits am Samstag: "Morgen habe ich eine weitere Operation – hoffentlich läuft alles gut."

Vonn beschreibt sich derzeit als "sehr immobil" und weitgehend ans Krankenbett gefesselt. In dem Statement betont die US-Amerikanerin auch, wie viel ihr die Anteilnahme bedeutet: "Die Blumen, die Briefe, die Stofftiere - das hat mir unglaublich geholfen."

Auch Freunde und Familie seien ständig an ihrer Seite, ebenso lobt sie das medizinische Personal für die intensive Betreuung.

Weitere Schritte offen

Sobald sie das Krankenhaus verlassen kann, wird Vonn zurück nach Hause fliegen.

Wahrscheinlich wird sie nach ihrer Heimkehr eine weitere Operation benötigen: "Das hängt von besseren Bildern ab."

Trotz allem verfolgt die US‑Ikone die Olympischen Spiele aus der Ferne und pusht das Team USA: "Ihr hebt meine Stimmung. Gute Arbeit und weiter so!"

Wann sie sich wieder melden kann, lässt Vonn offen.