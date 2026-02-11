NEWS

Historisch! Olympia-König von Allmen vollbringt Gold-Hattrick

Nach dem Olympia-Sieg in der Abfahrt sowie der Team-Kombination schlägt der 24-jährige Schweizer auch im Super-G zu. Das ÖSV-Quartett geht wieder leer aus.

Historisch! Olympia-König von Allmen vollbringt Gold-Hattrick Foto: © GETTY
Franjo von Allmen schreibt olympische Ski-Geschichte!

Der Schweizer gewinnt nach der Abfahrt und der Team-Kombination auch den Super-G und schnappt sich seine dritte Goldmedaille in Bormio.

Noch nie hat ein männlicher Athlet bei Winterspielen das Speed-Double geschafft, bei den Frauen ist dies Michaela Dorfmeister 2006 in Turin gelungen.

Drei Olympia-Siege bei denselben Spielen feierten im alpinen Ski-Bereich bislang nur Toni Sailer 1956, Jean-Claude Killy 1968 und Janica Kostelic 2002. Von Allmen ist zudem der insgesamt sechste männliche Skifahrer, der bei Olympia drei Goldene abholt.

Überraschung auf Silber, Odermatt wieder geschlagen

Mit Startnummer 7 knallt der 24-Jährige die Bestzeit in den weichen Schnee der Stelvio.

Der Olympia-König von Bormio fängt Ryan Cochran-Siegle um 13 Hundertstelsekunden ab, der US-Amerikaner holt etwas überraschend Silber.

Marco Odermatt muss sich seinem Landsmann erneut geschlagen geben, darf aber zumindest über Bronze jubeln. Sein Rückstand beträgt 0,28 Sekunden. Dem Franzosen Nils Allegre fehlen als Vierter nur 0,03 Sekunden auf Edelmetall.

Haaser bester Österreicher

Österreichs Quartett bleibt damit auch im zweiten Speed-Rennen ohne Medaille.

Raphael Haaser belegt als bester ÖSV-Fahrer den fünften Platz, auf Odermatt verliert der RTL-Weltmeister 0,29 Sekunden.

Vincent Kriechmayr reiht sich an der siebten Stelle (+0,78) ein, Marco Schwarz (14./+1,36) und Stefan Babinsky (20./+1,72) sind schwer geschlagen.

