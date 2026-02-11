Olympia LIVE: Der Super-G der Männer

Der Olympia-Super-G in Bormio bringt einiges an Spannung mit sich (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die österreichischen Medaillenhoffnungen liegen einmal mehr bei Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky (Bild), die im Super-G-Weltcup die Ränge zwei und drei belegen.

Der große Gejagte ist aber ein Schweizer: Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt, der nach Rang vier in der Abfahrt mit Sicherheit noch eine Rechnung offen hat.

Sein Landsmann und Doppel-Olympiasieger Franjo Von Allmen ist ebenso im Favoritenkreis wie die Italien-Kombo rund um Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und dem Olympia-Dritten in der Abfahrt, Dominik Paris.