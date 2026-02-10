NEWS

Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt

Auch Moreno, die mit Startnummer 26 bei der Abfahrt schwer gestürzt ist, muss operiert werden.

Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt
Die andorranische Skirennfahrerin Cande Moreno erlebt bei den Olympischen Spielen einen bitteren Rückschlag.

Mit Startnummer 26 stürzt Moreno nach wenigen Sekunden im Tofana-Schuss schwer und musste mit dem Helikopter abgeholt werden.

Wie Moreno selbst auf Instagram mitteilt, erleidet sie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im linken Knie. Zusätzlich zieht sie sich eine Bänderverletzung im rechten Daumen zu.

Moreno befindet sich bereits auf der Rückreise in ihre Heimat. Eine Operation ist zwar notwendig, muss jedoch um mehrere Wochen verschoben werden, da das verletzte Innenband zunächst ausheilen soll.

Trotz der Diagnose zeigt sich die Speed-Spezialistin kämpferisch: „Eines ist klar – die Arbeit beginnt jetzt“, schreibt sie in einem Statement.

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Andorra Ski Alpin - Olympia 2026