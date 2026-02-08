Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Lindsey Vonn ist das Risiko bewusst eingegangen. Es war ihre eigene Entscheidung und niemand sollte sich anmaßen, sie dafür zu verurteilen.
Wer an dieser Stelle meint, ein derartiges Ende war abzusehen, macht es sich zu einfach. Im Nachhinein hat man immer leicht reden.
Vonn hätte an diesem Sonntag durchaus um die Medaillen mitfahren können, auch mit gerissenem Kreuzband. Das hat sie in den Trainings bewiesen. Der Sturz hatte nicht zwingend etwas mit der Verletzung zu tun.
Stattdessen sollte man Vonn Respekt zollen, für alles, was sie in ihrer einzigartigen Karriere (auch nach dem Comeback) erreicht und was sie für ihren großen Traum nochmals auf sich genommen hat.
Und nicht nur die Sportlerin Lindsey Vonn hat sich Respekt verdient, auch der Mensch Lindsey Vonn.
Das beweist eine Aussage von Olympiasiegerin Breezy Johnson: "Ich habe von den Trainern gehört, dass sie für mich im Helikopter gejubelt hat."