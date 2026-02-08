NEWS

Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Lindsey Vonns Olympia-Traum platzt auf die schlimmste Art und Weise. In diesem Moment verlangt es Anerkennung vor einer außergewöhnlichen Sportlerin statt Verurteilungen.

Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stille. Geschockte Blicke in Richtung der atemberaubenden Tofana. Ungläubiges Kopfschütteln.

Die Ski-Welt hier in Cortina stand heute für einen Augenblick still.

Lindsey Vonns Gold-Traum in der Abfahrt platzte mit Startnummer 13 nach nur 13 Sekunden. Statt wie erträumt mit einer Medaille um den Hals verließ die US-Amerikanerin die Tofana im Hubschrauber. So steht es um ihren Gesundheitszustand>>>

Als der Helikopter das Zielstadion überquerte, brandete im Publikum Applaus auf – ein Gänsehaut-Moment, wenn auch anders, als erhofft.

Die "zweite" Karriere der US-Amerikanerin endet auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Es ist ein Ende, dass sich niemand gewünscht und Vonn nicht verdient hat.

Lindsey Vonn ist das Risiko bewusst eingegangen. Es war ihre eigene Entscheidung und niemand sollte sich anmaßen, sie dafür zu verurteilen.

Wer an dieser Stelle meint, ein derartiges Ende war abzusehen, macht es sich zu einfach. Im Nachhinein hat man immer leicht reden.

Vonn hätte an diesem Sonntag durchaus um die Medaillen mitfahren können, auch mit gerissenem Kreuzband. Das hat sie in den Trainings bewiesen. Der Sturz hatte nicht zwingend etwas mit der Verletzung zu tun.

Lindsey Vonn war sich des Risikos bewusst, sie ist es bewusst eingegangen. Es war ihre eigene Entscheidung und niemand sollte sich anmaßen, sie dafür zu verurteilen.

Stattdessen sollte man Vonn Respekt zollen, für alles, was sie in ihrer einzigartigen Karriere (auch nach dem Comeback) erreicht und was sie für ihren großen Traum nochmals auf sich genommen hat.

Und nicht nur die Sportlerin Lindsey Vonn hat sich Respekt verdient, auch der Mensch Lindsey Vonn.

Das beweist eine Aussage von Olympiasiegerin Breezy Johnson: "Ich habe von den Trainern gehört, dass sie für mich im Helikopter gejubelt hat."

