Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Stille. Geschockte Blicke in Richtung der atemberaubenden Tofana. Ungläubiges Kopfschütteln.

Die Ski-Welt hier in Cortina stand heute für einen Augenblick still.

Lindsey Vonns Gold-Traum in der Abfahrt platzte mit Startnummer 13 nach nur 13 Sekunden. Statt wie erträumt mit einer Medaille um den Hals verließ die US-Amerikanerin die Tofana im Hubschrauber. So steht es um ihren Gesundheitszustand>>>

Als der Helikopter das Zielstadion überquerte, brandete im Publikum Applaus auf – ein Gänsehaut-Moment, wenn auch anders, als erhofft.

Die "zweite" Karriere der US-Amerikanerin endet auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Es ist ein Ende, dass sich niemand gewünscht und Vonn nicht verdient hat.