Schwarzenegger baut Vonn nach Sturz auf: "Herz eines Champions"

Der gebürtige Steirer spricht Lindsey Vonn nach ihrem schweren Sturz bei Olympia Mut zu.

Schwarzenegger baut Vonn nach Sturz auf: "Herz eines Champions" Foto: © GEPA
Der Sturz von Lindsey Vonn bei der Olympia-Abfahrt schlug hohe Wellen.

Von den eigenen Teamkolleginnen, über Mitbewerberinnen bis hin zu Größen aus anderen Sportarten - viele Menschen äußerten sich zur Thematik. Nun gehört auch der österreichische Star Arnold Schwarzenegger dazu.

Der gebürtige Steirer "liebt Olympia" und schaut jede Ausgabe der Spiele, wie er via "X" mitteilt. Er habe auch das Comeback "meiner Freundin Lindsey Vonn" verfolgt.

"Mutig, tapfer, ein bisschen verrückt"

"Sie ist 41, hat ein komplett rekonstruiertes Knie und ist nun mit einem frisch gerissenen Kreuzband zu den Olympischen Spielen gefahren. Eine bessere Geschichte kann man sich kaum ausdenken. Das ist mutig. Das ist tapfer. Das ist ein bisschen verrückt", schreibt Schwarzenegger.

Anschließend schießt der "Terminator" gegen die Kritik, welche an Vonn gerichtet ist: "Was diese Leute nicht verstehen, ist, dass es keine risikofreie 'Greatness' gibt."

Die richtigen Verlierer seien aus Schwarzeneggers Sicht jene, die kein Risiko eingehen.

Abschließend betont der 78-Jährige: "Nach diesen Olympischen Spielen wird Lindsey nicht mit einer Medaille nach Hause gehen. Sie wird mit dem Herzen eines Champions nach Hause gehen."

Schwarzeneggers "Newsletter" über Vonn in voller Länge:

