ÖSV-Fahrer nach Super-G enttäuscht: "Viel zu brav"

Die österreichischen Speed-Männer verpassen beim Olympia-Super-G eine Medaille (Zum Rennbericht>>>).

Beim dritten Sieg von Franjo von Allmen bei diesen Olympischen Spielen wird Raphael Haaser als bester Österreicher Fünfter (+0,57).

Haaser war "zu brav" unterwegs

Nach dem Rennen zeigte sich der Tiroler ziemlich enttäuscht: "Es hat einfach die letzte Überzeugung gefehlt. Teilweise war ich an Stellen zu aufrecht unterwegs, an denen man voll attackieren muss. Dann kriegt man einfach eine drüber."

"Die Fahrt war von oben bis unten einfach viel zu brav. Ab und zu waren dann noch ein paar unsaubere Kurven dabei, dann geht es sich für ganz vorne einfach nicht aus", sagte Haaser im "ORF"-Interview.

"Nur ein Skirennen"

Als zweitbester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr Siebter (+0,78). Dem Team-Kombinations-Silbernen fehlten schlussendlich fünf Zehntelsekunden auf seine erste olympische Einzel-Medaille.

"Jetzt tut es weh, das ist ganz klar. Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet und viele Leute im Hintergrund den Allerwertesten aufreißen, dann tut das weh. Im Grunde genommen ist es nur ein Skirennen, aber jetzt brauch mal ein bisschen dafür", zeigte sich der Oberösterreich bedrückt.

Über die Ursache für seinen Rückstand sagte Kriechmayr: "Oben ist es sich zu leicht ausgegangen, dann hab ich den Ski zwei, drei Mal leicht angestellt, obwohl es das nicht gebraucht hätte. Den Rest muss ich mir noch anschauen."

Schwarz vermisst Kurven

Während es für Kriechmayr das letzte Rennen bei diesen Spielen war, hat Marco Schwarz noch zwei weitere Bewerbe vor sich. Im sehr schnell gesetzten Super-G landete der Kärntner auf dem 14. Rang (+1,36).

Auch Schwarz war nicht zufrieden mit seiner Fahrt, wobei ihm die Kurssetzung nicht entgegen kam: "Ich hab die Kurven ein bisschen vergeblich gesucht. Es ist schon ziemlich dahin gegangen, da geht mir vielleicht ein bisschen das Speedtraining ab."