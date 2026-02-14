Ski LIVE - Riesentorlauf der Männer: das Ergebnis

Spannung auf der Stelvio! Heute um 10:00 Uhr und 13:30 Uhr blickt die Ski-Welt auf den Riesentorlauf der Männer.

Vier Jahre nach seinem Triumph in Peking geht Marco Odermatt als der große Gejagte an den Start. Kann er seinen Titel wiederholen oder schnappt ihm die Konkurrenz das Gold weg? LIVE-Ticker>>>

Odermatts Mission Doppel-Gold

Für Marco Odermatt ist der heutige Tag eine Herzensangelegenheit. Nachdem er 2022 in Peking Gold holte, will er heute als erst zweiter Skifahrer nach Alberto Tomba (1988/1992) den Riesentorlauf-Olympiasieg wiederholen.

Doch die größte Gefahr kommt aus dem eigenen Lager: Loïc Meillard, der zuletzt in Schladming triumphierte, strotzt vor Selbstvertrauen. Auch der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen und der nimmermüde Henrik Kristoffersen brennen auf eine Medaille.

ÖSV-Quartett: Mit Angriffslust zum Edelmetall

Die österreichischen Techniker haben sich für heute viel vorgenommen. Nach einer bisher starken Saison will das Team nun beim Saisonhöhepunkt voll zuschlagen.

Mit Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz schickt der ÖSV zwei Saisonsieger ins Rennen. Dazu kommen Patrick Feurstein und Weltmeister Raphael Haaser.

Startzeiten & Key-Facts