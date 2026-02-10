Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt
Simon Eder, Dominic Unterweger und Patrick Jakob haben mit den Top-Platzierungen nichts zu tun. Der Sieg geht an einen Norweger.
Österreichs Biathleten haben im Einzelbewerb über 20km nichts mit Gold, Silber oder Bronze zu tun.
Patrick Jakob wird als bester ÖSV-Läufer 24. (+5:08.5, +2) und landet damit als einziger heimischer Athlet in den Top-30. Dominic Unterweger (32., 2 Strafminuten) fehlen über fünfeinhalb Minuten auf die Bestzeit. Simon Eder (34., 2 Strafminuten) ist knapp über 5,45 Minuten langsamer als der Sieger. Mit sieben Fehlern landet Fabian Müller abgeschlagen auf Platz 73.
Gold geht an Johan-Olav Botn (NOR). Dem Franzosen Eric Perrot (+14.8, +1) fehlt trotz einer Strafminute nur wenig auf Gold, er muss sich am Ende aber doch mit Silber begnügen. Botns Landsmann Sturla Holm Laegreid gewinnt Bronze (+48.3, +1).