Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt

Simon Eder, Dominic Unterweger und Patrick Jakob haben mit den Top-Platzierungen nichts zu tun. Der Sieg geht an einen Norweger.

Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt Foto: © GEPA
Österreichs Biathleten haben im Einzelbewerb über 20km nichts mit Gold, Silber oder Bronze zu tun.

Patrick Jakob wird als bester ÖSV-Läufer 24. (+5:08.5, +2) und landet damit als einziger heimischer Athlet in den Top-30. Dominic Unterweger (32., 2 Strafminuten) fehlen über fünfeinhalb Minuten auf die Bestzeit. Simon Eder (34., 2 Strafminuten) ist knapp über 5,45 Minuten langsamer als der Sieger. Mit sieben Fehlern landet Fabian Müller abgeschlagen auf Platz 73.

Gold geht an Johan-Olav Botn (NOR). Dem Franzosen Eric Perrot (+14.8, +1) fehlt trotz einer Strafminute nur wenig auf Gold, er muss sich am Ende aber doch mit Silber begnügen. Botns Landsmann Sturla Holm Laegreid gewinnt Bronze (+48.3, +1).

