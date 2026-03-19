Bitter! ÖSV-Talent erleidet schwere Knieverletzung

Bittere Neuigkeiten für eine ÖSV-Hoffnung.

Pia Hauzenberger stürzt beim zweiten Abfahrtstraining des Europacup-Saisonfinales. Dabei verletzt sich die 20-Jährige schwer am rechten Knie, wie der ÖSV mitteilt.

Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass sich Hauzenberger das vordere Kreuzband sowie den Meniskus gerissen hat.

Zwei Medaillen bei der Junioren-WM

Der Sturz passierte nicht einmal zwei Wochen, nachdem die Oberösterreicherin an einem Tag zwei Medaillen bei der Junioren-WM in Narvik gewonnen hatte. Im Super-G und der Team-Kombination (gemeinsam mit Leonie Raich) holte sie Bronze.

Am morgigen Freitag wird Hauzenberger in Graz operiert.