NEWS
Bitter! ÖSV-Talent erleidet schwere Knieverletzung
Die zweifache Bronze-Gewinnerin der Junioren-WM stürzt beim Abfahrtstraining vor dem Europacup-Finale.
Bittere Neuigkeiten für eine ÖSV-Hoffnung.
Pia Hauzenberger stürzt beim zweiten Abfahrtstraining des Europacup-Saisonfinales. Dabei verletzt sich die 20-Jährige schwer am rechten Knie, wie der ÖSV mitteilt.
Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass sich Hauzenberger das vordere Kreuzband sowie den Meniskus gerissen hat.
Zwei Medaillen bei der Junioren-WM
Der Sturz passierte nicht einmal zwei Wochen, nachdem die Oberösterreicherin an einem Tag zwei Medaillen bei der Junioren-WM in Narvik gewonnen hatte. Im Super-G und der Team-Kombination (gemeinsam mit Leonie Raich) holte sie Bronze.
Am morgigen Freitag wird Hauzenberger in Graz operiert.