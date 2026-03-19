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Nach über zwei Jahrzehnten! Simon Eder beendet seine Karriere

Der 43-Jährige zieht nach über 22 Jahren den Schlussstrich. Das Saisonfinale in Oslo wird das letzte Rennen des ÖSV-Biathleten sein.

Nach über zwei Jahrzehnten! Simon Eder beendet seine Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Über zwei Jahrzehnte lang war er eine feste Größe im österreichischen Biathlon, doch am Ende dieser Saison ist Schluss!

Simon Eder wird seine Karriere nach dem Weltcup-Finale in Oslo beenden, wie der ÖSV mitteilt.

Auch in seinen 40ern war der Salzburger noch an der Weltspitze dran, erreichte in dieser Saison sogar noch die Top-Ten bei Einzelrennen.

Olympia 2026 als letztes "großes Ziel"

Zu Eders größten Erfolgen gehören zwei Mal Olympia-Silber in der Staffel (2010, 2014) sowie insgesamt fünf Medaillen bei der Biathlon-WM (zwei Mal Silber, drei Mal Bronze).

"Die Olympischen Spiele in Antholz waren noch ein großes Ziel von mir und jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt gekommen, um diesen Entschluss zu treffen. Mein Ziel war es immer, so lange wie möglich dabei zu sein, insofern kann ich mir definitiv nichts vorwerfen", wird Eder in der Mitteilung zitiert.

Der Entschluss, die Langlauf-Ski und das Gewehr an den Nagel zu hängen, habe weniger mit dem Mentalen zu tun: "Mein Kopf ist sicher noch auf die gewisse Art und Weise willig, aber so eine lange Karriere hinterlässt körperlich einfach Spuren."

Laut LAOLA1-Informationen ist Eder ein Kandidat als zukünftiger ORF-Experte.

"Man kann sich Biathlon ohne ihn kaum vorstellen"

In den Augen von Christoph Sumann, dem Sportlichen Leiter des österreichischen Biathlons, sei Eder "in der internationalen Biathlonwelt eine absolute Ausnahmeerscheinung" gewesen: "Gerade am Schießstand gehörte er bis zuletzt zur absoluten Weltelite und es ist einfach beeindruckend, wie viele Jahre er auf Weltklasseniveau performen konnte."

"Er war über so viele Jahre lang ein Teil dieses Sports, ich habe ihn sowohl als Teamkollegen als auch in meiner jetzigen Position immer sehr geschätzt und man kann sich Biathlon ohne ihn kaum vorstellen", so Sumann außerdem.

Mario Stecher, ÖSV-Sportdirektor, spart ebenso nicht mit Lob und Anerkennung: "Simon Eder kann auf eine beispiellose Karriere zurückblicken und war über eine extrem lange Zeit eines der Aushängeschilder unseres Herrenteams. Er war Teil der erfolgreichsten Biathlon-Generation, die wir in Österreich je hatten und sorgte bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und im Weltcup für zahlreiche unvergessliche Momente."

Erst kürzlich erklärte mit Lisa Hauser ein weiteres heimisches Biathlon-Aushängeschild ihr Karriereende.

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