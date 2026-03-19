NEWS

Haaser mischt im Abfahrts-Training in Kvitfjell vorne mit

Ein ÖSV-Trio landet im ersten Training beim Weltcup-Finale in den Top Ten. Bei den Frauen läuft es noch nicht ganz so gut.

Haaser mischt im Abfahrts-Training in Kvitfjell vorne mit Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Ski-Trio Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger und Vincent Kriechmayr hat es am Donnerstag beim Abfahrts-Training in Kvitfjell auf die Ränge vier, fünf und acht gebracht.

Haaser wies zum Auftakt der finalen Weltcup-Veranstaltung des Winters 0,44 Sek. Rückstand auf den Trainings-Schnellsten Miha Hrobat auf. Marco Schwarz wurde 17., der Schweizer Olympiasieger Franjo van Allmen 24. und Letzter.

ÖSV-Frauen nicht in den Top Ten

Bei den Frauen kam keine ÖSV-Läuferin in die Top Ten. Cornelia Hütter und Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler hatten als 12. und 13. 1,75 bzw. 1,83 Sek. Rückstand auf die Schnellste, US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Nina Ortlieb wurde 15., Mirjam Puchner 18.

Im Gegensatz zu den Männern geht es hier in der Abfahrt noch um die Disziplinwertung. Die im Ranking führende Italienerin Laura Pirovano belegte Rang sechs, Hauptkonkurrentin Emma Aicher Platz 16. Die Deutsche fährt zudem im Kugel-Duell mit Mikaela Shiffrin um gute Punkte für den Gesamtweltcup. Shiffrin stand am Donnerstag nicht am Abfahrtsstart.

Für Freitag ist jeweils ein weiteres Training angesetzt, für Samstag die Rennen und für Sonntag die Super-G-Bewerbe. Für Dienstag und Mittwoch sind in Hafjell mit den Riesentorläufen und Slaloms die letzten Rennen der Weltcup-Saison 2025/26 geplant.

Das Weltcup-Finale ab Samstag im LIVE-Ticker >>>

Mehr zum Thema

Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Prominente Namen: Die Ski-Rücktritte 2025/26

Ski Alpin
Abschiedsrennen: Hauser auf "coole" Platzierung aus

Abschiedsrennen: Hauser auf "coole" Platzierung aus

Biathlon
ICE-Playoffs heute: KAC-Fehervar und Bozen-Ljubljana

ICE-Playoffs heute: KAC-Fehervar und Bozen-Ljubljana

ICE Hockey League
Nach Trainingssturz: Vorzeitiges Saisonende für ÖSV-Youngster

Nach Trainingssturz: Vorzeitiges Saisonende für ÖSV-Youngster

Ski Alpin
Paukenschlag! ÖSV-Biathlon-Star hört überraschend auf

Paukenschlag! ÖSV-Biathlon-Star hört überraschend auf

Biathlon
11
HC Innsbruck verstärkt sich mit ligaerprobtem Verteidiger

HC Innsbruck verstärkt sich mit ligaerprobtem Verteidiger

ICE Hockey League
Folgt bei Red Bull Salzburg nach dem Playoff-Sweep ein Umbruch?

Folgt bei Red Bull Salzburg nach dem Playoff-Sweep ein Umbruch?

ICE Hockey League
8

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marco Schwarz Cornelia Hütter Vincent Kriechmayr Mikaela Shiffrin Raphael Haaser Nina Ortlieb Breezy Johnson Mirjam Puchner Ariane Rädler Daniel Hemetsberger Laura Pirovano Miha Hrobat Emma Aicher